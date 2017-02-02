При обстреле Авдеевки погиб водитель ГосЧС

Вчера, 23:57

В результате обстрела Авдеевки также ранен подполковник ГосЧС

Зорян Шкиряк, фото donpress.com
Зорян Шкиряк, фото donpress.com

Водитель ГосЧС Сергей Горбень погиб при обстреле боевиками Авдеевки. Об этом  сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает телеканал "112 Украина"

"Можем подтвердить, к сожалению, гибель нашего коллеги, водителя ГосЧС. По моей информации, подтверждена гибель одной женщины, местной жительницы", – сообщил Шкиряк.

Кроме того, тяжело ранен подполковник службы по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Третейкин, сейчас он находится в реанимации.

По предварительной информации, в результате обстрела ранен иностранный журналист. На данный момент информация проверяется, отметил советник главы МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке, погиб мирный житель.
журналист, водитель, женщины, гибель, погиб, информация, подполковник, коллеги, шкиряк, госчс, пункты, авдеевка, обстрела, зорян шкиряк
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "При обстреле Авдеевки погиб водитель ГосЧС". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Владимир Гройсман, фото hyser.com.ua

Гройсман: Мир должен отреагировать на обстрел Авдеевки и остановить агрессора

Вчера, 23:48

По словам премьера, сейчас идет обстрел самой Авдеевки

Донбасс

Павел Жебривский, фото ZN.ua

За последний час в Авдеевке погиб уже второй мирный житель

Вчера, 22:48

Кроме этого, ранения в лицо получил иностранный фотожурналист

Донбасс

Sharij.net

В ходе обстрела боевиками Авдеевки перебиты газопровод и теплотрасса

Вчера, 22:42

По предварительной информации здесь человеческих жертв нет

Донбасс

Павел Жебривский, фото Depo.ua

Боевики обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке, погиб мирный житель

Вчера, 22:27

В результате попадания снаряда перебиты газопровод и теплотрасса

Донбасс

Гуманитарная катастрофа на Донбассе. Фото: AFP

МККК обеспокоен ухудшением гуманитарной ситуации на востоке Украины

Вчера, 20:24

Боевые столкновения особенно опасны в районе поселка Авдеевка, однако и другие территории также пострадали

Донбасс

В результате артобстрела Верхнеторецкого разрушены жилые дома, фото Восток-SOS

В результате артобстрела Верхнеторецкого разрушены жилые дома

Вчера, 20:15

Верхнеторецкое подверглось артиллерийскому обстрелу

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования