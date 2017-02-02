При обстреле Авдеевки погиб водитель ГосЧС

В результате обстрела Авдеевки также ранен подполковник ГосЧС

Водитель ГосЧС Сергей Горбень погиб при обстреле боевиками Авдеевки. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает телеканал "112 Украина"

"Можем подтвердить, к сожалению, гибель нашего коллеги, водителя ГосЧС. По моей информации, подтверждена гибель одной женщины, местной жительницы", – сообщил Шкиряк.

Кроме того, тяжело ранен подполковник службы по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Третейкин, сейчас он находится в реанимации.

По предварительной информации, в результате обстрела ранен иностранный журналист. На данный момент информация проверяется, отметил советник главы МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке, погиб мирный житель.