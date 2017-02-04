При взрыве в Луганске мог погибнуть "глава управления народной милиции "ЛНР" (видео)
В машине находились два человека, оба погибли
Взорванный в Луганске автомобиль принадлежал "начальнику управления народной милиции" так называемой "Луганской народной республики" полковнику Олегу Анащенко, который мог погибнуть в результате взрыва.
Взрыв произошел в районе квартала Мирный. В машине находились два человека, оба погибли. По предварительным данным, один из них — сам полковник Анащенко.
Ранее сообщалось, что в центре Луганска взорвался автомобиль.
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