При взрыве в Луганске мог погибнуть "глава управления народной милиции "ЛНР" (видео)

В машине находились два человека, оба погибли

Взорванный в Луганске автомобиль принадлежал "начальнику управления народной милиции" так называемой "Луганской народной республики" полковнику Олегу Анащенко, который мог погибнуть в результате взрыва.

Взрыв произошел в районе квартала Мирный. В машине находились два человека, оба погибли. По предварительным данным, один из них — сам полковник Анащенко.

Ранее сообщалось, что в центре Луганска взорвался автомобиль.