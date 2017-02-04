Прицельный огонь по энергетикам помешал восстановить линию электропередачи в Авдеевке

Сегодня, 4 февраля, бригада энергетиков ДТЭК, которая выполняла аварийно-восстановительные работы на поврежденной линии электропередачи под Авдеевкой, попала под прицельный огонь. Все работы пришлось прекратить. К счастью, все энергетики живы. Завтра, если не будет обстрелов, работы продолжатся.

Как сообщили в пресс-службе ДТЭК, три бригады энергетиков высоковольтных сетей сегодня вновь приступили к работам. Уже в 6:30 бригады начали двигаться к местам повреждений на линии электропередачи. Одна из бригад восстановила участок линии Макеевка-АКХЗ-2. Но повреждения на этой же линии были и на других участках. Туда направилась другая бригада вместе с украинскими военными и мониторинговой группой ОБСЕ. Однако прицельный огонь по работающим людям прекратил все работы. Энергетики вынуждены были лежать под дождем и снегом, пережидая смертельно опасный обстрел. После прекращения обстрела вся бригада покинула место работ.

Напомним, что Авдеевка, Авдеевский коксохимический завод, Донецкая фильтровальная станция полностью обесточены с вечера 30 января. Все это время энергетики ДТЭК совместно с военными Украины пытаются выйти на участки с повреждениями и восстановить электроснабжение города, завода и фильтровальной станции. Донецкая фильтровальная станция обеспечивает чистой питьевой водой жителей 16-тысячной Авдеевки, а также части Донецка, Ясиноватой, Красногоровки и близлежащих сел.