Приказа не отвечать на огонь не было, военные блестяще держат позиции – Порошенко об Авдеевке

Сегодня, 18:01

Порошенко подчеркнул, что украинские военные не открывают ответный огонь, когда боевики размещают артиллерийские системы и танки непосредственно в жилых кварталах

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко на совещании с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке (Донецкая обл.) отметил мужество и профессионализм украинских военнослужащих, которые под обстрелами противника удерживают свои позиции. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Я хотел бы в первую очередь успокоить", – сказал Порошенко.

Он особо подчеркнул мужество и профессионализм украинских военных, которые дали достойный отпор врагу: "Наши военнослужащие 72-й бригады и других подразделений блестяще защищают позиции, ни приказа в них не отвечать на уничтожающий огонь нет и они имеют все возможности защищать себя".

Однако при этом Порошенко подчеркнул, что украинские военные не открывают ответный огонь, когда боевики размещают артиллерийские системы, танки и системы залпового огня непосредственно в жилых кварталах Донецка и Ясиноватой.

Президент отметил, что в распоряжении украинской власти четкие доказательства преступлений российских боевиков.

Как сообщалось, Порошенко призвал международных партнеров Украины отеагировать на эскалацию конфликта на Донбассе.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений лилий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.
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Автор:

Борис Васильковский

Источник:

"Сегодня"

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