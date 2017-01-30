Прокуратура назвала число жертв обстрела в Авдеевке

В воскресенье, 29 января, во время массированного артобстрела Авдеевки и Ясиноватского района боевиками были ранены трое мирных жителей 1976, 1959 и 1991 года рождения. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

По данным ведомства, боевики самопровозглашенной "ДНР" нанесли целенаправленный огневой удар по жилым кварталам Авдеевки, имея достоверную информацию о том, что в этом районе находятся гражданские лица.

"В результате обстрела трое мирных жителей получили минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения различных частей тела. Сейчас всем гражданам оказана медицинская помощь", – пояснили в прокуратуре.

Инцидент квалифицирован по статье "террористический акт".

Напомним, два раненых жителя Авдеевки находятся в реанимации. Состояние одного из пострадавших – крайне тяжелое.