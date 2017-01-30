Прокуратура назвала число жертв обстрела в Авдеевке

Сегодня, 11:11

Боевики открыли огонь по мирному населению

Жертвами обстрела стали три человека. Фото: AFP
Жертвами обстрела стали три человека. Фото: AFP

В воскресенье, 29 января, во время массированного артобстрела Авдеевки и Ясиноватского района боевиками были ранены трое мирных жителей 1976, 1959 и 1991 года рождения. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

По данным ведомства, боевики самопровозглашенной "ДНР" нанесли целенаправленный огневой удар по жилым кварталам Авдеевки, имея достоверную информацию о том, что в этом районе находятся гражданские лица.

"В результате обстрела трое мирных жителей получили минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения различных частей тела. Сейчас всем гражданам оказана медицинская помощь", – пояснили в прокуратуре.

Инцидент квалифицирован по статье "террористический акт".

Напомним, два раненых жителя Авдеевки находятся в реанимации. Состояние одного из пострадавших – крайне тяжелое.
прокуратура, травмы, обстрел, ранения, ДНР, авдеевка
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Прокуратура назвала число жертв обстрела в Авдеевке". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Обстрелы калечат военных и мирных жителей. Фото: grim.com.ru

Осколок в голове и реанимация: врачи рассказали о жертвах боевиков в Авдеевке

Сегодня, 10:41

Медики пытаются спасти жизнь бойца и двух мирных жителей

Донбасс

Боевики пытаются бежать в РФ. Фото: AFP

Боевики бегут в Россию

Сегодня, 09:51

В рядах противника ухудшаются социально-бытовые условия

Донбасс

Бой под Авдеевкой не утихает , фото InfoResist

Бой под Авдеевкой не утихает

Сегодня, 03:01

Четверо военных погибли

Донбасс

На данный момент обстрелы авдеевской промзоны продолжаются, фото nahnews.org

Тяжелораненых в авдеевской промзоне нет, бойцы находятся в военных госпиталях

Вчера, 23:45

На данный момент обстрелы авдеевской промзоны продолжаются

Донбасс

Степан Полторак, фото dpchas.com.ua

Полторак о ситуации в районе Авдеевки: ВСУ перешли в наступление и заняли стратегический пост

Вчера, 20:20

Министр обороны заверил, что ситуация в районе проведения АТО сложная, но контролируемая  

Донбасс

Военные несут потери. Фото: AFP

Названы потери военных под Авдеевкой: есть погибшие и раненые

Вчера, 18:47

Украинская сторона отбила штурм боевиков и заставила противника отступить

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования