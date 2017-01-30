Прокуратура подготовила Плотницкому обвинение в гибели 49 военных и катастрофе ИЛ-76

Прокуратурой Днепропетровской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении главы самопровозглашенной "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров батальонов А. Патрушева и А. Гуреева по делу сбитого самолета ИЛ-76. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Действия указанных лиц квалифицированы как террористический акт. Так, Плотницкий, который на момент совершения преступления был командиром незаконного вооруженного формирования "Заря", вместе с Патрушевым (в то время его заместителем) и командиром незаконного вооруженного формирования "Витязь" Гуреевым обвиняются в катастрофе военно-транспортного самолета Ил-76, на борту которого находилось 49 человек", – пояснили в прокуратуре.

Напомним, трагедия произошла в июне 2014 года на территории Луганской области – во время проведения посадки в аэропорту Луганска переносным зенитно-ракетным комплексом был поражен военно-транспортный самолет Ил-76 Вооруженных сил Украины. В результате самолет загорелся и упал, а девять членов экипажа и сорок военнослужащих погибли.





