"Прокурорского стрелка", устроившего стрельбу в кафе, арестовали (видео)

Арестован мужчина, который, работая в прокуратуре, устроил беспорядочную стрельбу в одном из кафе Покровска, – сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу в кафе "My Friends" в центре города в минувшее воскресенье, 29 января. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. В прокуратуре Донецкой области сообщили, что из органов прокуратуры уволен водитель, который" устроил хулиганские действия в одном из кафе города Покровск, тем самым совершив уголовное преступление".

При этом сотрудники Покровского отдела полиции изначально скрыли преступление от регистрации. "Начальник следственного отделения Покровского отдела полиции буквально месяц назад прошел все этапы конкурса и трудоустроился в прокуратуру г. Покровска. В связи с этим человек, очевидно, возомнил себя настоящим сотрудником прокуратуры, и поэтому, когда ему доложили о факте хулиганских действий в одном из развлекательных заведений, он решил укрыть правонарушение от регистрации", – так ситуацию прокомментировал глава полиции Донетчины Вячеслав Аброськин, – передает "Остров".

По факту укрытия правонарушения от регистрации проводится служебная проверка, материалы которой будут направлены в прокуратуру Донецкой области. "Я считаю, что прокурор области примет соответствующее законное решение в отношении уже работника прокуратуры. Что касается действий дежурного, следственно-оперативной группы – им будет дана соответствующая оценка. Такие люди работать в органах полиции не будут", – отметил Вячеслав Аброськин.

Что касается лица, совершившего данные хулиганские действия, судом принято решение о взятии его под арест.