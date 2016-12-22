Прокурору-взяточнику из Краматорска дали восемь лет тюрьмы (видео)

Восемь лет тюрьмы дали прокурору-взяточнику из Краматорска. Андрея Сухинина назначили на должность в 2014 года. За два месяца работы он вместе с заместителем "собрал" из местных предпринимателей около 120 тысяч гривен. Суд длился почти два года.

"Все материалы сфальсифицированы, а судья действует с военным прокурором. Заказное дело исключительно. Для того чтобы убрать неугодных для коррупционеров в городе людей, которые боролись с этой коррупцией", – сказал Андрей Сухинин.

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