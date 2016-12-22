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Прокурору-взяточнику из Краматорска дали восемь лет тюрьмы (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7819/53_main.1482401405.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/53_tn.1482401405.jpg Донбасс Суд длился почти два года

Прокурору-взяточнику из Краматорска дали восемь лет тюрьмы (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 20:00

Суд длился почти два года


Восемь лет тюрьмы дали прокурору-взяточнику из Краматорска. Андрея Сухинина назначили на должность в 2014 года. За два месяца работы он вместе с заместителем "собрал" из местных предпринимателей около 120 тысяч гривен. Суд длился почти два года.

"Все материалы сфальсифицированы, а судья действует с военным прокурором. Заказное дело исключительно. Для того чтобы убрать неугодных для коррупционеров в городе людей, которые боролись с этой коррупцией", – сказал Андрей Сухинин.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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