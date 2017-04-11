Пуля в голову во время спасения раненого: врачи рассказали о судьбе бойца с Донбасса

Вчера, 11:29

Медики пытаются спасти жизни бойцов и рассчитывают на чудо

Медики пытаются спасти бойцов. Фото: AFP
Медики пытаются спасти бойцов. Фото: AFP

В областном госпитале им. Мечникова спасают двух раненых на Донбассе бойцов. Об этом на своей странице в соцсети рассказал главврач госпиталя Сергей Рыженко.

"Не побоялся смерти, вытаскивая из-под огня раненого солдата. Снайпер не промахнулся – тяжелое ранение в голову. Ночью доставлены в реанимацию Мечникова. Данил, 28 лет, из Херсонской области: огнестрельное ранение в голову.
Повезло, пуля разбила сосцевидный отросток и вышла в затылочной области.
Игорь, спасавший Данила – пулевое проникающее ранение в теменную область головы. Ночью в Мечникова оперирован", – отметил Рыженко.

По его словам, если оба бойца выживут, медики вновь поверят в чудо.

Напомним, сегодня утром боевики обстреляли Марьинку.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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