Пуля в голову во время спасения раненого: врачи рассказали о судьбе бойца с Донбасса
Медики пытаются спасти жизни бойцов и рассчитывают на чудо
В областном госпитале им. Мечникова спасают двух раненых на Донбассе бойцов. Об этом на своей странице в соцсети рассказал главврач госпиталя Сергей Рыженко.
"Не побоялся смерти, вытаскивая из-под огня раненого солдата. Снайпер не промахнулся – тяжелое ранение в голову. Ночью доставлены в реанимацию Мечникова. Данил, 28 лет, из Херсонской области: огнестрельное ранение в голову.
Повезло, пуля разбила сосцевидный отросток и вышла в затылочной области.
Игорь, спасавший Данила – пулевое проникающее ранение в теменную область головы. Ночью в Мечникова оперирован", – отметил Рыженко.
По его словам, если оба бойца выживут, медики вновь поверят в чудо.
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