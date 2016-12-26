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Путин не остановится, никакого перемирия на Донбассе не будет – Шкиряк http://www.segodnya.ua/img/article/7830/50_main.1482740824.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/50_tn.1482740824.jpg Донбасс По словам советника главы МВД, основными горячими точками на сегодняшний день остаются Светлодарская дуга и мариупольское направление – от Марьинки до Широкино

Путин не остановится, никакого перемирия на Донбассе не будет – Шкиряк

Сегодня, 10:22

По словам советника главы МВД, основными горячими точками на сегодняшний день остаются Светлодарская дуга и мариупольское направление – от Марьинки до Широкино

Противостояние на Донбассе продолжается. Фото: AFP
Противостояние на Донбассе продолжается. Фото: AFP

Нужно ставить точку на любых разговорах о возможности заключения перемирия на Донбассе. Об этом заявил советник министра МВД Зорян Шкиряк, передает "112 Украина".

"Я думаю, нужно ставить точку вообще на любых разговорах о возможности заключения какого-либо перемирия", – сказал он, добавив, что эскалация конфликта будет продолжаться..

"Путин не остановится. Никакого перемирия не будет. Основными горячими точками на сегодняшний день остаются Светлодарская дуга и мариупольское направление – от Марьинки до Широкино, и дальше чуть – Авдеевка постоянно находятся под вражеским огнем", – отметил он.

При этом Шкиряк подчеркнул, что украинские военные проводят успешные контратаки на Светлодарской дуге. "Это, в первую очередь, обусловлено тем, что заняты стратегические для нас высоты. Российские войска понесли весомые потери. По нашей оперативной информации, ту, что мы можем подтвердить, это не менее 40 убитых. Информация, которую мы получаем, идет, в том числе, из оккупированных территорий... Ожидается, что потерь значительно больше. В штурме украинских позиций на Светлодарской дуге принимали участие и спецназовцы российских войск, в частности спецназ ГРУ", – сказал он.

Напомним, на последней встрече трехсторонней группы в Минске стороны договорились об очередном режиме тишины, который должен был начаться с субботы 24 декабря. Но, как это было уже не раз, боевики нарушили договоренности. Нынешнее "перемирие" длилось 25 минут — боевики применили стрелковое оружие в районе Желтого Луганской области. Всего же за субботу боевики 39 раз обстреляли позиции ВСУ.

За минувшие сутки боевики нарушали режим прекращения огня на Донбассе 33 раза.
россия, Украина, Путин, Донбасс, шкиряк
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