Путин рассказал свою версию того, что происходит под Авдеевкой

Сегодня, 19:56

Президент РФ заявил, что обострение ситуации на Донбассе якобы спровоцировали с украинской стороны

Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Президент России Владимир Путин утверждает, что одна из причин обострения ситуации на Донбассе заключается в том, что Украина пытается представить себя "жертвой агрессии" в глазах международного сообщества, сообщает "Радио свобода".

"Первая причина заключается в том, что украинскому руководству сегодня нужны деньги, деньги лучше выбивать из Евросоюза, отдельных стран Европы, из США и из международных финансовых институтов, выставляя себя жертвой агрессии", – заявил Путин на пресс-конференции в Будапеште после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

При этом он заявил, что обострение ситуации на Донбассе якобы спровоцировали с украинской стороны.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что по требованию Киева Совет Безопасности ООН сегодня рассмотрит ситуацию у Авдеевки.

"Дипломаты получили от меня четкие инструкции. Страна агрессор, которая, к сожалению, является постоянным членом СБ, должна еще раз почувствовать солидарность мира с Украиной", – написал он.

По его словам, сейчас реализуется традиционный российский сценарий – в заложники берется целый город.

"Никто не имеет права на равнодушие, когда на наших глазах реализуется традиционный российской сценарий – в заложники берется целый город. На грань гуманитарной катастрофы Авдеевку ставит Москва – жестоко и антигуманно. Она систематически нарушает Минские договоренности, и коллективными усилиями должна быть принуждена к их выполнению", – добавил Петр Порошенко.

Напомним, что 29 января боевики предприняли попытку штурма авдеевской промзоны. По данным штаба АТО, они начали интенсивный обстрел из стрелкового оружия и минометов, а позже штурм с целью оттеснить украинские подразделения. С тех пор в Авдеевке не прекращаются боевые действия.

В Авдеевке объявлен режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. Местная власть готовится к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.
россия, Украина, Путин, Донбасс, авдеевка
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