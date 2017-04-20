Пьянство и разброд: что показал опрос боевиков

Сегодня, 10:48

Разведка рассказала об анкетировании в рядах противника

В рядах боевиков процветает пьянство. Фото: AFP
В рядах боевиков процветает пьянство. Фото: AFP

В подразделениях 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) боевиков состоялось анкетирование личного состава. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. 

По данным ведомства, поводом для опроса стал рост случаев нарушения воинской дисциплины и ухудшение уровня морально-психологического состояния.

"По результатам выявлены факты правонарушений, которые скрываются командованием полка. В частности, выявлены факты самовольного оставления военнослужащими передовых позиций и принятия алкоголя", – пояснили в разведке.

Напомним, за минувшие сутки боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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