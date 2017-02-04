Ранение британского журналиста на Донбассе: новые подробности

Сегодня, 21:49

Врачам удалось сохранить зрение Кристоферу Нанну

Кристофер Нанн
Кристофер Нанн

Британский журналист Кристофер Нанн, который был ранен в ходе боевых действий на Донбассе, может быть выписан из больницы через неделю. Об этом заявил министр информационной политики Украины Юрий Стець.

"Врачам удалось сохранить зрение, он видит на оба глаза. Если все будет нормально, через 7 дней его могут выписать из больницы. Дальнейшее восстановление зрения зависеть от качественной реабилитации. Большое спасибо врачам из Днепра", – написал Стець в Facebook.

Напомним, британский фотокорреспондент Кристофер Нанн (Christopher Nunn) был ранен 2 февраля во время обстрела в Авдеевке. Журналиста прооперировали в областной клинической больнице им.Мечникова в Днепре. В Министерстве информационной политики Украины отметили, что поддерживают постоянную связь с посольством Великобритании и Министерством здравоохранения Украины. "В дальнейшем я буду держать на личном контроле этот вопрос. Мы готовы предоставить как организационную, так и другую помощь родным и близким журналиста, которые находятся на территории Украины", – заявил Стець.

Ведомство выражает свою благодарность всем журналистам, которые сейчас находятся в Авдеевке и, рискуя своей жизнью, выполняя свои профессиональные обязанности – доносят миру правду об обстреле мирного населения и нарушения перемирия со стороны государства-агрессора на Востоке Украины.

"Обращаем внимание журналистов, работающих в зоне боевых действий, что для собственной безопасности следует держать связь с пресс-центром АТО – вовремя подавать маршруты, места географического расположения, а также обязательно использовать средства личной защиты во время работы. Просим СМИ, в случае необходимости, обращаться за помощью к пресс-центра МОУ в зоне боевых действий по телефону: +38 068 187 93 57", – говорится в сообщении ведомства.
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