Раненого Гиви показали россиянам (видео)
Боевик утверждает, что пострадал незначительно
Командир батальона боевиков "Сомали" Михаил Толстых, известный под позывным Гиви, подтвердил информацию, что 1 февраля он получил ранение в боях в промзоне Авдеевки. Об этом сообщает пропагандистский российский канал life.ru.
В частности, заверил боевик, ранение оказалось неопасным и даже позволило ему дальше руководить боями.
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