Раненого Гиви показали россиянам (видео)

Командир батальона боевиков "Сомали" Михаил Толстых, известный под позывным Гиви, подтвердил информацию, что 1 февраля он получил ранение в боях в промзоне Авдеевки. Об этом сообщает пропагандистский российский канал life.ru.

В частности, заверил боевик, ранение оказалось неопасным и даже позволило ему дальше руководить боями.