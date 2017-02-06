Районы около Мариуполя снова стали горячей точкой – Хуг
По его словам, "по обе стороны там используется запрещенное вооружение"
Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг выразил обеспокоенность ситуацией, складывающейся в районах вблизи Мариуполя.
"Мы отмечаем, что в районе севера и районы к северо-западу от Мариуполя снова стали горячей точкой, и также мы видели, что по обе стороны там используется запрещенное вооружение, включая ракетные системы залпового огня, и это, к сожалению, привело к тому, что среди населения есть пострадавшие", – сказал Хуг.
Ранее Хуг сообщил, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала примерно 1300 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за минувшие сутки.
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