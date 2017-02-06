Районы около Мариуполя снова стали горячей точкой – Хуг

Сегодня, 22:16

По его словам, "по обе стороны там используется запрещенное вооружение"

Александр Хуг, фото Sharij.net
Александр Хуг, фото Sharij.net

Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг выразил обеспокоенность ситуацией, складывающейся в районах вблизи Мариуполя.

"Мы отмечаем, что в районе севера и районы к северо-западу от Мариуполя снова стали горячей точкой, и также мы видели, что по обе стороны там используется запрещенное вооружение, включая ракетные системы залпового огня, и это, к сожалению, привело к тому, что среди населения есть пострадавшие", – сказал Хуг.

Ранее Хуг сообщил, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала примерно 1300 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за минувшие сутки. 
ОБСЕ, районы, миссия, стороны, пострадавшие, вооружение, обеспокоенность, специальная мониторинговая миссия, мониторинговая миссия, СММ ОБСЕ, Хуг, ракетные системы, Александр Хуг, в украине
Все новости по теме Авдеевка.

Вы сейчас просматриваете новость "Районы около Мариуполя снова стали горячей точкой – Хуг". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Александр Хуг, фото novoros-news.com

Хуг: Тяжелое вооружение остается в зоне безопасности на Донбассе

Сегодня, 20:35

По его словам, военные позиции слишком близко друг к другу

Донбасс

Александр Хуг, фото rbc.ua

Хуг: Боевые действия на Донбассе приостановились

Сегодня, 20:17

За сутки перемирие нарушалось около 1300 раз

Донбасс

Олег Анащенко. Фото: facebook.com/butusov.yuriy

Ликвидация главаря боевиков "ЛНР": ОБСЕ раскрыла новые детали

Вчера, 17:06

Во время взрыва автомобиль, в котором погиб Анащенко, находился в движении

Политика

Павел Климкин. Фото: из открытых источников

Извращенная логика: Климкин раскритиковал планы Австрии по санкциям против РФ

Вчера, 15:31

По мнению министра, правильной логикой было бы заставить преступника вернуться к основам международного права

Мнения

Захарченко с боевиками. Фото: AFP

Россия готова заменить Захарченко и Плотницкого, но требует от Киева выплачивать пенсии жителям Донбасса - эксперт

Вчера, 06:46

Рахманин информирует, что Кремль также воспринял требования по выводу с Донбасса регулярных подразделений Вооруженных сил РФ, продемонстрировав свою "уступчивость"

Донбасс

Ламберто Заньер, фото Minval.az

Генсек ОБСЕ Заньер призвал немедленно прекратить огонь на Донбассе

4 Февраля, 02:09

Он отметил, что именно гражданские лица несут на себе всю тяжесть боевых действий

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования