Районы около Мариуполя снова стали горячей точкой – Хуг

По его словам, "по обе стороны там используется запрещенное вооружение"

Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг выразил обеспокоенность ситуацией, складывающейся в районах вблизи Мариуполя.

"Мы отмечаем, что в районе севера и районы к северо-западу от Мариуполя снова стали горячей точкой, и также мы видели, что по обе стороны там используется запрещенное вооружение, включая ракетные системы залпового огня, и это, к сожалению, привело к тому, что среди населения есть пострадавшие", – сказал Хуг.

Ранее Хуг сообщил, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала примерно 1300 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за минувшие сутки.