Разборки оккупантов на Донбассе: командир зарезал своего бойца "болгаркой"

На оккупированных территориях ряды боевиков поредели еще не пару оккупантов, которые нападают друг на друга. Об этом сообщает украинская разведка.

"Двое военнослужащих 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ убили своего командира взвода, который требовал денежную компенсацию, задержав их в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении ГУР в Facebook.

Кроме того, в том же подразделении уже командир убил своего подчиненного

"Один из командиров взводов зарезал своего подчиненного с помощью "болгарки". С целью избегания ответственности и сокрытия данных фактов командованием отдельного штурмового полка морской пехоты принято решение на оформление документов об увольнении данных военнослужащих задним числом", – сообщает разведка.