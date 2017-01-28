Разборки оккупантов на Донбассе: командир зарезал своего бойца "болгаркой"

Сегодня, 16:50

На оккупированных территориях ряды боевиков поредели еще не пару оккупантов, которые нападают друг на друга. Об этом сообщает украинская разведка.

 

"Двое военнослужащих 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ убили своего командира взвода, который требовал денежную компенсацию, задержав их в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении ГУР в Facebook.

 

Кроме того, в том же подразделении уже командир убил своего подчиненного

 

"Один из командиров взводов зарезал своего подчиненного с помощью "болгарки". С целью избегания ответственности и сокрытия данных фактов командованием отдельного штурмового полка морской пехоты принято решение на оформление документов об увольнении данных военнослужащих задним числом", – сообщает разведка.

Боевики &quot;крошат&quot; друг друга. Фото: AFP
Боевики "крошат" друг друга. Фото: AFP

На оккупированных территориях ряды боевиков поредели еще не пару оккупантов, которые нападают друг на друга. Об этом сообщает украинская разведка.

"Двое военнослужащих 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ убили своего командира взвода, который требовал денежную компенсацию, задержав их в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении ГУР в Facebook.

Кроме того, в том же подразделении уже командир убил своего подчиненного

"Один из командиров взводов зарезал своего подчиненного с помощью "болгарки". С целью избегания ответственности и сокрытия данных фактов командованием отдельного штурмового полка морской пехоты принято решение на оформление документов об увольнении данных военнослужащих задним числом", – сообщает разведка.
Донбасс, разведка, боевики, разборки, оккупанты
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