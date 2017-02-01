Разрушенные дома Авдеевки: с начала обострения повреждено десятки зданий (фото)

Повреждено 40 зданий, из которых шесть квартир и 34 частных дома

С начала обострения в Авдеевке в результате обстрелов боевиков повреждено 40 зданий.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"С 29 января по настоящее время в полицию поступили сообщения о том, что погиб один человек, ранено семь мирных жителей, повреждено 40 зданий, из которых шесть квартир и 34 частных дома. Окончательная информация будет предоставлена после тщательного документирования всех фактов терактов", – рассказали в полиции.

Фотографии разрушенных домов в Авдеевки опубликовал в соцсети начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

Город остается обесточенным. Отопление поддерживается на аварийном уровне, чтобы не замерзла система.

Сейчас в Авдеевке до 17.00 объявлен "режим тишины" и ремонтные бригады приступили к работе. В то же время министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter сообщает, что пиротехнические группы ГСЧС и бригады энергетиков под Авдеевкой попали под обстрел. По словам главы МВД, люди лежат на земле, но раненых и погибших нет.