Разрушенные дома Авдеевки: с начала обострения повреждено десятки зданий (фото)
Повреждено 40 зданий, из которых шесть квартир и 34 частных дома
Разрушенные дома Авдеевки. Фото: Vyacheslav Abroskin / Facebook
Разрушенные дома Авдеевки. Фото: Vyacheslav Abroskin / Facebook
Разрушенные дома Авдеевки. Фото: Vyacheslav Abroskin / Facebook
Разрушенные дома Авдеевки. Фото: Vyacheslav Abroskin / Facebook
Разрушенные дома Авдеевки. Фото: Vyacheslav Abroskin / Facebook
Разрушенные дома Авдеевки. Фото: Vyacheslav Abroskin / Facebook
Разрушенные дома Авдеевки. Фото: Vyacheslav Abroskin / Facebook
Разрушенные дома Авдеевки. Фото: Vyacheslav Abroskin / Facebook
Разрушенные дома Авдеевки. Фото: Vyacheslav Abroskin / Facebook
Разрушенные дома Авдеевки. Фото: Vyacheslav Abroskin / Facebook
Разрушенные дома Авдеевки. Фото: Vyacheslav Abroskin / Facebook
Разрушенные дома Авдеевки. Фото: Vyacheslav Abroskin / Facebook
Разрушенные дома Авдеевки. Фото: Vyacheslav Abroskin / Facebook
Разрушенные дома Авдеевки. Фото: Vyacheslav Abroskin / Facebook
Разрушенные дома Авдеевки. Фото: Vyacheslav Abroskin / Facebook
С начала обострения в Авдеевке в результате обстрелов боевиков повреждено 40 зданий.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
"С 29 января по настоящее время в полицию поступили сообщения о том, что погиб один человек, ранено семь мирных жителей, повреждено 40 зданий, из которых шесть квартир и 34 частных дома. Окончательная информация будет предоставлена после тщательного документирования всех фактов терактов", – рассказали в полиции.
Фотографии разрушенных домов в Авдеевки опубликовал в соцсети начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
Город остается обесточенным. Отопление поддерживается на аварийном уровне, чтобы не замерзла система.
Сейчас в Авдеевке до 17.00 объявлен "режим тишины" и ремонтные бригады приступили к работе. В то же время министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter сообщает, что пиротехнические группы ГСЧС и бригады энергетиков под Авдеевкой попали под обстрел. По словам главы МВД, люди лежат на земле, но раненых и погибших нет.
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