Разведка назвала виновников гибели и разрушений на Донбассе

На Донбассе сохраняется напряженная обстановка. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В ведомстве констатируют, что боевики продолжают применять танки, 122 и 152-мм артиллерийские системы с огневых позиций вблизи объектов гражданской инфраструктуры.

"На Донецком направлении, выполняя преступные приказы российского командования, осуществляются обстрелы жилых домов артиллерийскими подразделениями 11 отдельного мотострелкового полка и отдельной артиллерийской бригады 1 АК (Донецк) ВС РФ", – констатировали в разведке.

Напомним, Россия перебросила на Донбасс тактические группы и танки.