Разведка назвала виновников гибели и разрушений на Донбассе
Обстановка на востоке страны остается напряженной
На Донбассе сохраняется напряженная обстановка. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
В ведомстве констатируют, что боевики продолжают применять танки, 122 и 152-мм артиллерийские системы с огневых позиций вблизи объектов гражданской инфраструктуры.
"На Донецком направлении, выполняя преступные приказы российского командования, осуществляются обстрелы жилых домов артиллерийскими подразделениями 11 отдельного мотострелкового полка и отдельной артиллерийской бригады 1 АК (Донецк) ВС РФ", – констатировали в разведке.
Напомним, Россия перебросила на Донбасс тактические группы и танки.
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