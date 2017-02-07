Разведка назвала виновников гибели и разрушений на Донбассе

Сегодня, 11:56

Обстановка на востоке страны остается напряженной

В разведке рассказали о текущей обстановке на Донбассе. Фото: AFP
В разведке рассказали о текущей обстановке на Донбассе. Фото: AFP

На Донбассе сохраняется напряженная обстановка. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В ведомстве констатируют, что боевики продолжают применять танки, 122 и 152-мм артиллерийские системы с огневых позиций вблизи объектов гражданской инфраструктуры.

"На Донецком направлении, выполняя преступные приказы российского командования, осуществляются обстрелы жилых домов артиллерийскими подразделениями 11 отдельного мотострелкового полка и отдельной артиллерийской бригады 1 АК (Донецк) ВС РФ", – констатировали в разведке.

Напомним, Россия перебросила на Донбасс тактические группы и танки.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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