Разведка подтвердила гибель полевого командира боевиков

Сегодня, 11:29

"Грека" убили во время противостояния в Авдеевской промзоне

Ходаковский и покойный &quot;Грек&quot;. Фото: соцсети
Ходаковский и покойный "Грек". Фото: соцсети

В зоне военного конфликта на востоке Украины не утихают боестолкновения. Одной из самых напряженных точек продолжает оставаться пригород Авдеевки – промзона. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, именно там 29 января был убит один из полевых командиров боевиков.

"Среди убитых из состава 11 отдельного мотострелкового полка в ходе боевых действий в районе промышленной зоны Авдеевки – военный преступник, командир стрелкового батальона Балакай Иван Андреевич (позывной "Грек")", – отметили в ведомстве.

Напомним, ранее о гибели "Грека" сообщил один из главарей боевиков на Донбассе Александр Ходаковский.
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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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