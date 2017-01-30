Разведка подтвердила гибель полевого командира боевиков

"Грека" убили во время противостояния в Авдеевской промзоне

В зоне военного конфликта на востоке Украины не утихают боестолкновения. Одной из самых напряженных точек продолжает оставаться пригород Авдеевки – промзона. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, именно там 29 января был убит один из полевых командиров боевиков.

"Среди убитых из состава 11 отдельного мотострелкового полка в ходе боевых действий в районе промышленной зоны Авдеевки – военный преступник, командир стрелкового батальона Балакай Иван Андреевич (позывной "Грек")", – отметили в ведомстве.

Напомним, ранее о гибели "Грека" сообщил один из главарей боевиков на Донбассе Александр Ходаковский.