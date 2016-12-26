Разведка раскрыла глубину падения боевикв
Дисциплины нет, а вредные привычки только процветают
В рядах боевиков продолжает стремительно падать дисциплина. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Так, привело ведомство один из примеров, на днях боевик из 6-го отдельного мотострелкового полка самовольно покинул место несения службы с оружием, ограбил местный магазин и угрожал гражданским лицам. Впрочем, это не единственная проблема.
"Командованием 7-й отдельной мотострелковой бригады проводится расследование употребления наркотических веществ группой военнослужащих, находившихся на лечении в местной больнице", – рассказали в разведке.
Вы сейчас просматриваете новость "Разведка раскрыла глубину падения боевикв". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии