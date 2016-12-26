Разведка раскрыла глубину падения боевикв

Дисциплины нет, а вредные привычки только процветают

В рядах боевиков продолжает стремительно падать дисциплина. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, привело ведомство один из примеров, на днях боевик из 6-го отдельного мотострелкового полка самовольно покинул место несения службы с оружием, ограбил местный магазин и угрожал гражданским лицам. Впрочем, это не единственная проблема.

"Командованием 7-й отдельной мотострелковой бригады проводится расследование употребления наркотических веществ группой военнослужащих, находившихся на лечении в местной больнице", – рассказали в разведке.