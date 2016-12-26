Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Разведка раскрыла глубину падения боевикв http://www.segodnya.ua/img/article/7829/96_main.1482705678.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/96_tn.1482705678.jpg Донбасс Дисциплины нет, а вредные привычки только процветают

Разведка раскрыла глубину падения боевикв

Сегодня, 02:16

Дисциплины нет, а вредные привычки только процветают

Дела у противника идут неважно. Фото: AFP
Дела у противника идут неважно. Фото: AFP

В рядах боевиков продолжает стремительно падать дисциплина. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, привело ведомство один из примеров, на днях боевик из 6-го отдельного мотострелкового полка самовольно покинул место несения службы с оружием, ограбил местный магазин и угрожал гражданским лицам. Впрочем, это не единственная проблема.

"Командованием 7-й отдельной мотострелковой бригады проводится расследование употребления наркотических веществ группой военнослужащих, находившихся на лечении в местной больнице", – рассказали в разведке.
Донбасс, расследование, разведка, боевики, ограбил, привычки
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Разведка раскрыла глубину падения боевикв". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Боевики на Донбассе. Фото: AFP

Боевики устроили показательный обстрел Дебальцево для росСМИ, чтобы обвинить ВСУ - разведка

24 Декабря, 20:49

Gротивник принимает меры с целью обвинения украинской стороны в срыве достигнутых договоренностей по взаимному прекращению огня с 24 декабря этого года

Донбасс

Разведка сообщает о планировании ряда провокационных обстрелов со стороны боевиков, фото РБК-Украина

Разведка сообщает о планировании ряда провокационных обстрелов со стороны боевиков

24 Декабря, 01:26

По данным разведки такие провокации противник планирует осуществлять на Мариупольском направлении

Происшествия и криминал

Экс-полицейских разоблачили на мошенничестве. Фото: 24.kz

В Запорожской области уволенные полицейские годами продолжали выдавать себя за копов

22 Декабря, 18:51

Двое местных жителей перед сдачей удостоверения сделали копию документа

Крым

Россияне разграбили украинские корабли. Фото: dumskaya.net

Разведка рассказала о печальной судьбе захваченных украинских кораблей в Крыму

21 Декабря, 11:20

Военную технику грабят ради собственных нужд

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.