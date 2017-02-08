Разведка раскрыла коварный план россиян на Донбассе

Сегодня, 14:47

Противник при помощи провокаторов готовит очередную фальшивку

На Донбассе готовят провокацию. Фото: AFP
На Донбассе готовят провокацию. Фото: AFP

Российское оккупационное командование активизировало мероприятия по созданию провокационных материалов. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, эти материалы рассчитаны на дискредитацию украинских военных с последущим обвинением  в нарушении Минских договоренностей.

"На Донецком и Мариупольском направлении привлекаются съемочные группы ведущих российских телеканалов "Россия 1", "НТВ", "Рен ТВ", которые  для создания резонансных материалов используют специально подготовленных провокаторов из числа местных жителей", – пояснили в разведке.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе были ранены шестеро украинских военных. 
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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