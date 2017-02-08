Разведка раскрыла коварный план россиян на Донбассе
Противник при помощи провокаторов готовит очередную фальшивку
Российское оккупационное командование активизировало мероприятия по созданию провокационных материалов. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным ведомства, эти материалы рассчитаны на дискредитацию украинских военных с последущим обвинением в нарушении Минских договоренностей.
"На Донецком и Мариупольском направлении привлекаются съемочные группы ведущих российских телеканалов "Россия 1", "НТВ", "Рен ТВ", которые для создания резонансных материалов используют специально подготовленных провокаторов из числа местных жителей", – пояснили в разведке.
Напомним, за минувшие сутки на Донбассе были ранены шестеро украинских военных.
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