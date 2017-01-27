Разведка раскрыла неожиданный поворот в рядах боевиков (фото)

Боевики на Донбассе продолжают дезертировать. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, несмотря на усиленные меры командования по борьбе с дезертирством, продолжаются случаи самовольного оставления передовых позиций.

В ведомстве отмечают, что некоторые командиры незаконных вооруженных формирований решили обогатиться на беглых боевиках.

"Отдельные чиновники т.н. "ЛНР" используют данную тенденцию для личного обогащения и доукомплектации личным составом соединений и частей путем предоставления за денежное вознаграждение убежища дезертирам из 1 АК (Армейский корпус т.н. "ДНР". – Ред.), официального оформления новых военных билетов и зачисления их в списки подразделений 2 АК", – говорится в сообщении.

Напомним, минувшей ночью боевики обстреляли Авдеевку.