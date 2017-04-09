Разведка рассказала, как боевики лгут россиянам

Вчера, 11:33

В рядах противника продолжается масштабная проверка

Россияне затеяли проверку в рядах боевиков. Фото: AFP
Россияне затеяли проверку в рядах боевиков. Фото: AFP

В соединениях и частях самопровозглашенных "ДНР  и "ЛНР" продолжает работать комиссия Центра территориальных войск ВС РФ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Командиры бригад и полков с целью избежания ответственности скрывают растраты и хищения. При подготовке к работе комиссии по вооружению начальниками служб 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) по указанию командира подделаны акты на списание выявленной недостачи стрелкового оружия, боеприпасов, запасных частей к автомобильной технике и аккумуляторных батарей", – пояснили в разведке.

Напомним, на Донбассе воры поставили под угрозу десятки жизней.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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