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Разведка рассказала о российских военных-насильниках на Донбассе http://www.segodnya.ua/img/article/7859/71_main.1483697767.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/71_tn.1483697767.jpg Донбасс Боевики продолжают бесчинствовать на оккупированных территориях

Разведка рассказала о российских военных-насильниках на Донбассе

Сегодня, 12:13

Боевики продолжают бесчинствовать на оккупированных территориях

Боевики ворвались в дом ради наживы и насилия. Фото: AFP
Боевики ворвались в дом ради наживы и насилия. Фото: AFP

На временно оккупированных территориях Донбасса продолжаются бесчинства и противоправные действия в отношении гражданского населения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, очередной шокирующий инцидент произошел 5 января в Новоазовске.

"Кадровые российские военнослужащие, проходящие службу в составе 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты, ворвались в дом гражданского лица и совершили ограбление и изнасилование женщины", – рассказали в разведке.

Напомним, за минувшие сутки боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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