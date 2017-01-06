Разведка рассказала о российских военных-насильниках на Донбассе
Боевики продолжают бесчинствовать на оккупированных территориях
На временно оккупированных территориях Донбасса продолжаются бесчинства и противоправные действия в отношении гражданского населения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным ведомства, очередной шокирующий инцидент произошел 5 января в Новоазовске.
"Кадровые российские военнослужащие, проходящие службу в составе 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты, ворвались в дом гражданского лица и совершили ограбление и изнасилование женщины", – рассказали в разведке.
Напомним, за минувшие сутки боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня.
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