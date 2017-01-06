Разведка рассказала о российских военных-насильниках на Донбассе

Порошенко подписал важный для военнослужащих закон

Законом устанавливается, что право на освобождение от военной службы приобретают военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, действие которого было продлено сверх установленных сроков на период до объявления демобилизации и отслуживших не менее 18 месяцев с даты его продолжения