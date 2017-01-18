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Решить вопрос Донбасса можно только военным путем – политолог http://www.segodnya.ua/img/article/7892/56_main.1484724309.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/56_tn.1484724309.jpg Донбасс Украина не имеет соответствующих ресурсов для силового освобождения Донбасса, считает эксперт

Решить вопрос Донбасса можно только военным путем – политолог

Сегодня, 09:25

Украина не имеет соответствующих ресурсов для силового освобождения Донбасса, считает эксперт

Украина должна отвечать силой на силу. Фото: 0642.ua
Украина должна отвечать силой на силу. Фото: 0642.ua

Политтехнолог Сергей Гайдай провел аналог с "хорватским сценарием" и считает, что освободить Донбасс можно лишь с помощью силы. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.

Он отметил, что Украина не имеет соответствующих ресурсов для силового освобождения Донбасса.

"Есть решение, но оно неприятное. Есть пример, как решался вопрос в Хорватии. Они проблему с сербами решили военным путем, создав сильную армию... Когда мне говорят, что нет военного пути, то могу сказать, что он – порой единственный выход. Другое дело, что у нас нет на это ресурсов", – сказал Гайдай.

Кроме того он считает, что Украина должна адекватно отвечать на акты российской агрессии, а не "подставлять щеку".

"Когда вашим родственникам режут горло, то у вас просто нет другого выхода, кроме как вступить в драку. Можно победить или проиграть. Но когда говорят, что нужно разговаривать... следующим шагом врага во время разговора будет то, что он подрежет вам горло", – добавил политолог.

Напомним, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Украина сможет вернуть оккупированные территории ненасильственным путем уже осенью 2017 года в случае сохранения санкций. По мнению Георгия Туки, максимум освобождение Донбасса может затянуться до середины 2018 года.

В свою очередь народный депутат Надежда Савченко заявляла, что вернуть Донбасс можно лишь путем сдачи на время Крыма. По ее мнению, это можно сделать с помощью переговоров.
Донбасс, эксперт, гайдай, политолог

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