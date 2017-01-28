РФ не может себе позволить масштабное наступление на Донбассе – военный эксперт

Максимум, на что сегодня способны российские войска, – это увеличение количества обстрелов в зоне боевых действий, считает Жданов

России для проведения масштабной военной операции на Донбассе не хватает средств и сил, поэтому эскалации ситуации не предвидится. Такое мнение высказал в эфире телеканала "112 Украина" военный эксперт Олег Жданов.

По его мнение, максимум, на что сегодня способны российские войска, – это увеличение количества обстрелов.

"Нет (обострение ситуации на Донбассе, обстрелы. – Ред.), не приведет однозначно к эскалации, потому что впервые за три года ведения боевых действий РФ сокращает военный бюджет. Хоть на чуть-чуть, но сокращает. Это говорит о том, что денег нет, и военных сил и средств на сегодня для проведения наступательных каких-то действий и эскалации тоже нет. Максимум, что мы можем получить, это усиление обстрелов и увеличение их числа", – считает эксперт.

Ранее военные эксперты рассказывали, стоит ли ожидать Украине масштабного наступления со стороны РФ. По их мнению, российско-украинская граница теперь станет одной из главных тем в отношениях Украины и России, так как там полным ходом идет усиление новыми войсками оккупантов.