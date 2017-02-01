Римма Филь: "Количество раненых увеличивается с каждым днем"

Сегодня, 19:47

Обстрелы возобновились по всей линии соприкосновения

Координатор Гуманитарного штаба Римма Филь. Фото: пресс-центр.
Координатор Гуманитарного штаба Римма Филь. Фото: пресс-центр.

Из-за обострения военных действий на линии соприкосновения, количество раненных мирных жителей растет с каждым днем. Об этом в ходе сегодняшнего пресс-брифинга сообщила Римма Филь, координатор Штаба Рината Ахметова.

"Возобновились обстрелы по всей линии соприкосновения. Мы снова фиксируем большое количество раненых мирных жителей. И эта ситуация с каждым днем и с каждым часом ухудшается", ‒ рассказала Римма Филь.

По предварительным данным Штаба Рината Ахметова, в Макеевке ранены 5 мирных жителей, в Авдеевке – также 5 человек, в Марьинке – ранена 54-летняя мирная жительница, в Донецке – 6 человек.

Штаб Рината Ахметова готов помочь всем пострадавшим и раненым во время обстрелов.  Специалисты Штаба  постоянно отслеживаются ситуацию с пострадавшими. Если вам известны факты ранения мирных жителей, просим обратиться по телефону круглосуточной горячей линии 0800 509 001.
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