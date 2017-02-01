Ринат Ахметов объединил усилия всех своих активов вокруг критической ситуации в Авдеевке

В связи с резко обострившейся ситуацией на Донбассе Ринат Ахметов объединил усилия Гуманитарного Штаба, активов СКМ для спасения мирных жителей по обе стороны линии соприкосновения, а также, чтобы не допустить гуманитарную и экологическую катастрофы. Об этом сегодня на пресс-брифинге рассказала Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба. "Ситуация, которая сложилась на сегодняшний момент, требует объединения наших усилий. Когда плохо, надо всем вместе, всем миром сплотиться для того, чтобы помочь тем, кому особенно сложно. А в данной ситуации – это мирные жители, которые волею случая находятся на самой линии фронта", – отметила она.

По словам Филь, совместными усилиями сотрудников Гуманитарного штаба, Метинвеста и ДТЭК оказывается максимально оперативная помощь, в которой крайне нуждаются люди. "Мы крайне обеспокоены обострением ситуации в Авдеевке, Донецке, Макеевке, Ясиноватой. Очень важно, крайне необходимо, чтобы прекратился огонь. Возобновление боевых действий грозит масштабной техногенной катастрофой, что подтвердила вчерашняя авария на шахте Засядько. В результате под землей продолжительное время оставалось более сотни горняков, – рассказала координатор Штаба Рината Ахметова. – В каждом городе на Донбассе есть промышленное предприятие. И жизнь этих городов зависит от жизни предприятия. Такой пример – Авдеевский коксохимический завод. Сейчас ситуация в Авдеевке на грани экологической и гуманитарной катастрофы".

Для предотвращения нехватки продуктов вчера, 31 января, в Авдеевку, которая осталась без тепла, воды и света, Гумштаб оперативно доставила 10 тонн продуктов для организации горячего питания для местных жителей. "По решению Рината Ахметова машина, которая везла помощь в Бахмутский район, была перенаправлена в Авдеевку. Наша гуманитарная миссия первая приехала с помощью для пострадавших мирных жителей", – сказала Римма Филь.

Следующая машина, груженная продуктами – крупы, макароны, паштет, горох, подсолнечное масло, сахар, чай, кофе, вода и одноразовая посуда – сегодня утром выехала в Авдеевку.