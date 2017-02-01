Ринат Ахметов объединил усилия всех своих активов вокруг критической ситуации в Авдеевке

Сегодня, 15:19

В город экстренно доставлены продукты питания для горячих обедов

Координатор Гуманитарного штаба Римма Филь. Фото: пресс-центр.
Координатор Гуманитарного штаба Римма Филь. Фото: пресс-центр.

В связи с резко обострившейся ситуацией на Донбассе Ринат Ахметов объединил усилия Гуманитарного Штаба, активов СКМ для спасения мирных жителей по обе стороны линии соприкосновения, а также, чтобы не допустить гуманитарную и экологическую катастрофы. Об этом сегодня на пресс-брифинге рассказала Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба. "Ситуация, которая сложилась на сегодняшний момент, требует объединения наших усилий. Когда плохо, надо всем вместе, всем миром сплотиться для того, чтобы помочь тем, кому особенно сложно. А в данной ситуации – это мирные жители, которые волею случая находятся на самой линии фронта", – отметила она.

По словам Филь, совместными усилиями сотрудников Гуманитарного штаба, Метинвеста и ДТЭК оказывается максимально оперативная помощь, в которой крайне нуждаются люди. "Мы крайне обеспокоены обострением ситуации в Авдеевке, Донецке, Макеевке, Ясиноватой. Очень важно, крайне необходимо, чтобы прекратился огонь. Возобновление боевых действий грозит масштабной техногенной катастрофой, что подтвердила вчерашняя авария на шахте Засядько. В результате под землей продолжительное время оставалось более сотни горняков, – рассказала координатор Штаба Рината Ахметова. – В каждом городе на Донбассе есть промышленное предприятие. И жизнь этих городов зависит от жизни предприятия. Такой пример – Авдеевский коксохимический завод. Сейчас ситуация в Авдеевке на грани экологической и гуманитарной катастрофы".

Для предотвращения нехватки продуктов вчера, 31 января, в Авдеевку, которая осталась без тепла, воды и света, Гумштаб оперативно доставила 10 тонн продуктов для организации горячего питания для местных жителей. "По решению Рината Ахметова машина, которая везла помощь в Бахмутский район, была перенаправлена в Авдеевку. Наша гуманитарная миссия первая приехала с помощью для пострадавших мирных жителей", – сказала Римма Филь.

 Следующая машина, груженная продуктами – крупы, макароны, паштет, горох, подсолнечное масло, сахар, чай, кофе, вода и одноразовая посуда – сегодня утром выехала в Авдеевку.
помощь, ДТЭК, Ринат Ахметов, ситуация, авдеевка, Римма Филь, Гуманитарный штаб, На Донбассе
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Ринат Ахметов объединил усилия всех своих активов вокруг критической ситуации в Авдеевке". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

В ходе мероприятия будет предоставлена последняя информация о ситуации в Авдеевке. Фото: Д. Павлов.

Онлайн трансляция брифинга Гуманитарного штаба Рината Ахметова

Сегодня, 13:00

Пресс-брифинг на тему: "Гуманитарная ситуация в Авдеевке"

Донбасс

Многоэтажка в Авдеевке. Фото: Д. Павлов

Штаб Ахметова проведет брифинг о гуманитарной ситуации в Авдеевке

Сегодня, 09:54

В ходе мероприятия будет предоставлена последняя информация о ситуации в городе 

Римма Филь

Об Авдеевке и не только

Вчера, 15:06

Донбасс

Обстрел Восточного микрорайона. Фото: пресс-центр.

Мариуполь: два года после трагедии на Восточном

24 Января, 17:46

Гуманитарный штаб взял под полное сопровождение 80 пострадавших, из них 9 детей возрастом от 3-х до 15 лет

Донбасс

Гуманитарный штаб Рината Ахметова помогает детям, которые страдают сахарным диабетом

18 Января, 17:13

Обратиться к волонтерам родителей маленького Ярослава попросила их лечащий врач

Донбасс

Гуманитарный штаб Рината Ахметова помог жителям поселков Пески и Опытное

15 Января, 21:53

Заехать сюда уже два с половиной года не могут ни медики, ни спасатели

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования