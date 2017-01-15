Родственники погибших в катастрофе MH17 на Донбассе требуют возобновить поиски останков жертв

Родственники погибших в результате катастрофы MH17 на востоке Украины в июле 2014 года требуют возобновить поиски останков жертв. Об этом в субботу, 14 января, сообщил президент фонда жертв катастрофы рейса MH17 Эверт ван Зейтвелд, пишет DW.

"Мы, родственники, просто не хотим, чтобы там оставались человеческие останки", – сказал ван Зейтвелд. Сам президент фонда в результате катастрофы MH17 потерял сына, дочь и родителей жены.

Как пишет издание, дискуссия о MH17 возобновилась после того, как прокуратура Нидерландов подтвердила, что кость, найденная голландским журналистом Михелем Спеккерсом на Донбассе, принадлежит одной из жертв катастрофы. По его словам, местные жители сообщили, что на месте крушения до сих пор лежат обломки самолета. Он отправился в район катастрофы и обнаружил человеческую кость.

В свою очередь, Эверт ванн Зейтвелд заявил, что находка голландского журналиста "вновь открыла еще незажившие раны".