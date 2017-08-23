Россия готовит очередной "гумконвой" для вторжения в Украину на День Независимости

В МЧС РФ рассказали, что привезут "белые фуры"

МЧС России завершило формирование 68-го "гуманитарного конвоя" для отправки на оккупированные территории Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, автомобили покинут Донской спасательный центр МЧС России и отправятся в путь завтра, 24 августа.

"Колонна доставит около 750 тонн гуманитарной помощи. В составе груза – детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество, учебная литература для подготовки к новому учебному году", – заявили в МЧС РФ.

Напомним, 67-й "гумконвой" РФ вторгся в Украину 27 июля. Украинской стороне, как и прежде, не удалось получить истинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре