Россия готовит очередной "гумконвой" для вторжения в Украину на День Независимости

Сегодня, 16:57

В МЧС РФ рассказали, что привезут "белые фуры"

Россия готовит очередной &quot;гумконвой&quot;. Фото: zn.ua
Россия готовит очередной "гумконвой". Фото: zn.ua

МЧС России завершило формирование 68-го "гуманитарного конвоя" для отправки на оккупированные территории Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, автомобили покинут Донской спасательный центр МЧС России и отправятся в путь завтра, 24 августа. 

"Колонна доставит около 750 тонн гуманитарной помощи. В составе груза – детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество, учебная литература для подготовки к новому учебному году", – заявили в МЧС РФ.

Напомним, 67-й "гумконвой" РФ вторгся в Украину 27 июля. Украинской стороне, как и прежде, не удалось получить истинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре
Россия, Донбасс, гумконвой , оккупированные территории
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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