Россия может перевести войну в "горячую фазу" – Порошенко

Президент рассказал, какие действия России могут "откатить ситуацию назад"

Россия может спровоцировать "горячую фазу войны", заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на церемонии открытия нового корпуса детской областной больницы в Кропивницком. Об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Самое сложное уже позади. Но откатить ситуацию назад может горячая фаза войны, спровоцированная Россией и действиями политиков-популистов", – процитировал пресс-секретарь слова Порошенко.

Найважче вже позаду. Але відкотити ситуацію назад може гаряча фаза війни, спровокована Росією і дії політиків-популістів. – П — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 21 серпня 2017 р.

Напомним, военные рассказали, как боевики используют "украинских диверсантов".