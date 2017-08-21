Россия может перевести войну в "горячую фазу" – Порошенко

Сегодня, 13:40

Президент рассказал, какие действия России могут "откатить ситуацию назад"


Россия может спровоцировать "горячую фазу войны", заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на церемонии открытия нового корпуса детской областной больницы в Кропивницком. Об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Самое сложное уже позади. Но откатить ситуацию назад может горячая фаза войны, спровоцированная Россией и действиями политиков-популистов", – процитировал пресс-секретарь слова Порошенко.

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Напомним, военные рассказали, как боевики используют "украинских диверсантов".
Россия, война, президент, Порошенко, ато, Цеголко
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"Сегодня"

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