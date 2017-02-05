Россия не смогла спровоцировать катастрофу в Авдеевке – Порошенко

Сегодня, 17:56

В городе смогли восстановить энергоснабжение

Авдеевке дали свет. Фото: соцсети
Авдеевке дали свет. Фото: соцсети

В Авдеевке восстановлено электроснабжение. Об этом на своей странице в facebook сообщил президент Петр Порошенко.

"Благодарен слаженой работе украинского правительства, ГСЧС, украинских военных, которые сделали все возможное для того, чтобы не дать Российской Федерации спровоцировать гуманитарную катастрофу и дестабилизировать ситуацию как в Авдеевке, так и по всей линии фронта", – подчеркнул Порошенко.

Напомним, в районе Авдеевки уже восьмой день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной.

31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.

На данный момент из города эвакуированы около трех сотен человек.
россия, Порошенко, катастрофа, энергоснабжение, авдеевка
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Россия не смогла спровоцировать катастрофу в Авдеевке – Порошенко". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Вице-президент США Майкл Пенс. Фото: cnbc.com

Обострение под Авдеевкой: США обеспокоены ростом насилия на Донбассе

Сегодня, 17:24

В США встревожены ростом насилия на востоке Украины

Авдеевка

Ремонтники завершили работы по восстановлению линии электроснабжения до Авдеевки. Фото: Facebook

Ремонтники восстановили линию электроснабжения Авдеевки

Сегодня, 16:22

Работы по восстановлению линии электроснабжения к Авдеевке завершены

Донбасс

В Авдеевке горел жилой дом. Фото: полиция

В Авдеевке пылала многоэтажка

Сегодня, 13:22

Пламя вспыхнуло в квартире на верхнем этаже

Донбасс

Боевики не прекращают обстрелы. Фото: полиция

Авдеевка: руины и темнота

Сегодня, 12:11

Боевики не прекращают обстрелы промышленного города

Донбасс

Боевики не прекращают обстреливать Авдеевку. Фото: Facebook

Бои за Авдеевку: Жебривский описал масштабы разрушений

Сегодня, 11:42

В результате обстрелов Авдеевки пострадало 133 частных дома и 25 квартир в многоэтажках

Донбасс

Боевики несут потери. Фото: AFP

Обострение под Авдеевкой: разведка сообщила о колоссальных потерях в рядах боевиков

Сегодня, 11:18

Сотни участников незаконных вооруженных формирований находятся в больницах

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования