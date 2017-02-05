Россия не смогла спровоцировать катастрофу в Авдеевке – Порошенко

В Авдеевке восстановлено электроснабжение. Об этом на своей странице в facebook сообщил президент Петр Порошенко.

"Благодарен слаженой работе украинского правительства, ГСЧС, украинских военных, которые сделали все возможное для того, чтобы не дать Российской Федерации спровоцировать гуманитарную катастрофу и дестабилизировать ситуацию как в Авдеевке, так и по всей линии фронта", – подчеркнул Порошенко.

Напомним, в районе Авдеевки уже восьмой день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной.

31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.

На данный момент из города эвакуированы около трех сотен человек.