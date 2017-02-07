Россия перебросила на Донбасс тактические группы и танки

Сегодня, 10:44

Техника и живая сила прибыли в район Харцызска

Боевики получили помощь. Фото: AFP
Боевики получили помощь. Фото: AFP

В район Харцызска из Российской Федерации были переброшены две батальонные тактические группы (БТГр), укомплектованные военнослужащими ВС РФ. Об этом сообщил военный эксперт Дмитрий Тымчук.

По его информации, также зафиксирована переброска в данный район восьми гаубиц Д-30, восьми минометов калибра 120 мм, 14 БМП и 8 танков.

"Подразделения указанных БТГр были размещены на территории Харцызского трубного завода. Позже было зафиксировано перемещение данных БТГр противника в полном составе в направлении Макеевки", – констатировал эксперт.

Напомним, в самопровозглашенной "ДНР" продолжается мобилизация всех "силовых" структур.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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