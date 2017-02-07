Россия перебросила на Донбасс тактические группы и танки
Техника и живая сила прибыли в район Харцызска
В район Харцызска из Российской Федерации были переброшены две батальонные тактические группы (БТГр), укомплектованные военнослужащими ВС РФ. Об этом сообщил военный эксперт Дмитрий Тымчук.
По его информации, также зафиксирована переброска в данный район восьми гаубиц Д-30, восьми минометов калибра 120 мм, 14 БМП и 8 танков.
"Подразделения указанных БТГр были размещены на территории Харцызского трубного завода. Позже было зафиксировано перемещение данных БТГр противника в полном составе в направлении Макеевки", – констатировал эксперт.
Напомним, в самопровозглашенной "ДНР" продолжается мобилизация всех "силовых" структур.
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