Россия подвела боевиков – эксперт

Противник пытается справиться с одной из главных проблем

В самопровозглашеннрй "ДНР" активизирована вербовка боевиков из числа местных жителей. Об этом сообщает военный эксперт Дмитрий Тымчук.

По его информации, особо дефицитными названы механики-водители и операторы-наводчики.

"Командование "1-го АК", требуя от "администрации" Захарченко мер по экстренному набору "кандидатов на военную службу", указывает, что растущий некомплект в подразделениях и частях "армейского корпуса" связан с уменьшением количества наемников из России, несмотря на обещания руководства Генштаба ВС РФ", – пояснил Тымчук.

Одновременно, констатировал эксперт, в Кремле пытаются найти дополнительные человеческие ресурсы для отправки на Донбасс. В частности, руководство ФСБ уже обратилось за помощью к руководителям т.н. "казачьих формирований" России с просьбой найти "добровольцев".

Напомним, боевики нанесли урон военным.