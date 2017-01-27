Россия прикрыла границу для жителей "ДНР" – ИС

С начала года жителям самопровозглашенной "ДНР" стало сложнее выехать в РФ в зоне пункта пропуска "Успенка". Об этом сообщает группа военных экспертов "Информационное сопротивление".

"Ожидание возможности выехать в РФ на данном участке занимает 10-12 часов. Подобное длительное простаивание в очередях вызвано ужесточением процедуры проверки документов и транспорта сотрудниками пограничной службы ФСБ РФ. В частности, российская сторона в массе случаев отказывается признавать документы, выданные т.н. "ДНР", указывая, что въезд возможен только по украинским документам.", – пояснили в ИС.

Кроме того, констатируют эксперты, на образование очередей влияет увеличение количества спекулянтов из самопровозглашенной республики, которые регулярно выезжают в РФ.

"В этих условиях жители т.н. "ДНР" начали отдавать предпочтение пересечению госграницы Украины с РФ в пределах пунктов пропуска, подконтрольных Украине: север Луганской и Харьковская область, для чего они предварительно вынуждены пересекать КППВВ на линии разграничения", – заключили в ИС.

Напомним, минувшей ночью боевики обстреляли Авдеевку.