Россия прикрыла границу для жителей "ДНР" – ИС

Сегодня, 13:11

Люди простаивают многие часы в образовавшихся очередях

Проходить границу стало сложнее. Фото: pixabay.com
Проходить границу стало сложнее. Фото: pixabay.com

С начала года жителям самопровозглашенной "ДНР" стало сложнее выехать в РФ в зоне пункта пропуска "Успенка". Об этом сообщает группа военных экспертов "Информационное сопротивление".

"Ожидание возможности выехать в РФ на данном участке занимает 10-12 часов. Подобное длительное простаивание в очередях вызвано ужесточением процедуры проверки документов и транспорта сотрудниками пограничной службы ФСБ РФ. В частности, российская сторона в массе случаев отказывается признавать документы, выданные т.н. "ДНР", указывая, что въезд возможен только по украинским документам.", – пояснили в ИС.

Кроме того, констатируют эксперты, на образование очередей влияет увеличение количества спекулянтов из самопровозглашенной республики, которые регулярно выезжают в РФ.

"В этих условиях жители т.н. "ДНР" начали отдавать предпочтение пересечению госграницы Украины с РФ в пределах пунктов пропуска, подконтрольных Украине: север Луганской и Харьковская область, для чего они предварительно вынуждены пересекать КППВВ на линии разграничения", – заключили в ИС.

Напомним, минувшей ночью боевики обстреляли Авдеевку.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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