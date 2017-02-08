Россия решила сменить "руководство" боевиков на Донбассе – Карасев об убийстве "Гиви"

По мнению эксперта, этого стоило ожидать раньше, потому что военный период этих неконтролируемых территорий подходит к концу

Российская Федерация хочет заменить так называемое военное руководство "ДНР/ЛНР" политическими фигурами, способными к переговорам для урегулирования конфликта на Донбассе. Такое мнение высказал политический эксперт Вадим Карасев.

"Это похоже на то (гибель боевиков "Гиви", "Моторолы" и т.п. – Ред.), что зачищается военная полевая часть руководства так называемых ОРДЛО, а также полевая цепь этого военного руководства – "Моторола", "Гиви". Потому что дальнейшие переговоры вокруг реинтеграции Донбасса, решение конфликта на Донбассе невозможны с нынешним военным руководством. Поэтому, очевидно, Россия считает, что вот такая силовая диверсионная замена военного руководства на какую-то более-менее, с их точки зрения, компромиссную политическую верхушку, политических назначенцев сможет как-то посадить за стол переговоров все стороны конфликта на Донбассе", – убежден политолог.

По мнению Карасева, этого стоило ожидать раньше, потому что военный период этих неконтролируемых территорий или так называемых "ДНР/ЛНР" подходит к концу. Он считает, что путем переговоров или иным путем эти территории будут постепенно реинтегрироваться в Украину.

"На смену военному периоду наступает политический период, а соответственно вся эта смесь военной диктатуры и одновременно военной анархии, которую мы наблюдали на неконтролируемых территориях, они потеряли смысл, по крайней мере, для Российской Федерации. Если этот период смеси военной диктатуры и военной анархии теряет смысл, соответственно нужно "непослушных" убирать таким образом, как это было сделано с "Моторолой", возможно, "Гиви", для других более послушных – другие методы. Но, очевидно, что на смену периоду смеси военной диктатуры и анархии будет приходить другой период", – отметил политолог.

Кроме того, по мнению Карасева, даже если решения конфликта на Донбассе не будет в ближайшее время и эти "республики" будут двигаться в российском направлении, "тем более там потребуются другие – уже не военные, а хозяйственники, которым, с точки зрения России придется наладить более или менее нормальную управленческую и хозяйственную деятельность". "А к этому нынешние и предыдущие так называемые военные руководители, а также полевые командиры тоже совсем не готовы. Так что процесс пошел", – добавил он.

Эксперт считает, что нынешние так называемые руководители неконтролируемых территорий будут заменены на политиков хозяйственников.

"Потому что вот такого рода руководителей, которые выдвинулись на должности во время военных действий, очевидно, сегодня для Российской Федерации не требуется", – добавил он.

Напомним, 8 февраля стало известно, что командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви", погиб в результате взрыва в своем кабинете.