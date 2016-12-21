Россия заблокировала поиск миссией Красного Креста пропавших без вести на Донбассе
Украина поддержала инициативу международного комитета
Россия заблокировала инициативу Международного Комитета Красного Креста по поиску пропавших без вести на Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook, передает телеканал "112 Украина".
"Украинская сторона поддержала инициативу Международного Комитета Красного Креста начать в рамках минских консультаций работу по вопросам поиска пропавших без вести. Однако этот процесс заблокирован российской стороной", – заявила Олифер.
Напомним, по данным гуманитарной миссии "Черный Тюльпан", около 500 человек могли пропасть без вести из-за военных действий на Донбассе.
На сегодняшнем заседании участники ТКГ в Минске призвали к прекращению огня с 24 декабря. Следующая встреча в Минске запланирована на 15 января.
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