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Россия заблокировала поиск миссией Красного Креста пропавших без вести на Донбассе http://www.segodnya.ua/img/article/7818/6_main.1482355062.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/6_tn.1482355062.jpg Донбасс Украина поддержала инициативу международного комитета

Россия заблокировала поиск миссией Красного Креста пропавших без вести на Донбассе

Вчера, 23:17

Украина поддержала инициативу международного комитета

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Россия заблокировала инициативу Международного Комитета Красного Креста по поиску пропавших без вести на Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook, передает телеканал "112 Украина".  

"Украинская сторона поддержала инициативу Международного Комитета Красного Креста начать в рамках минских консультаций работу по вопросам поиска пропавших без вести. Однако этот процесс заблокирован российской стороной", – заявила Олифер.

Напомним, по данным гуманитарной миссии "Черный Тюльпан", около 500 человек могли пропасть без вести из-за военных действий на Донбассе.

На сегодняшнем заседании участники ТКГ в Минске призвали к прекращению огня с 24 декабря. Следующая встреча в Минске запланирована на 15 января.
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