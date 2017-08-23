Россияне отказали боевикам "ЛНР" в льготах

Сегодня, 16:09

Эксперты рассказали о последствиях отказа

Боевикам отказали в льготах. Фото: AFP
Боевикам отказали в льготах. Фото: AFP

В РФ отменены льготы для промышленных предприятий-экспортеров т.н. "ЛНР". Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".

"С учетом отсутствия у них необходимых оборотных средств (в связи с отсрочкой платежей со стороны контрагентов и требования обязательной 100%-ной оплаты поставщикам сырья и материалов из РФ в условиях дефицита средств), это прогнозировано приведет к прекращению производственной деятельности большинства предприятий-экспортеров "ЛНР", – констатировали в ИС.

Ранее, рассказали эксперты, "отжатые" предприятия вывозили продукцию в РФ по нулевой ставке ввозной пошлины, тогда как в настоящее время установлена ставка от 5% до 20%.

"При этом, по причинам неконкурентоспособности продукции, указанные предприятия "ЛНР" вынуждены реализовывать продукцию в РФ по предельно низким ценам", – заключили в ИС.

Напомним, на Донбассе боевики устроили охоту на нелояльных жителей.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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