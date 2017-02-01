Российская сторона подтвердила прекращение огня в Авдеевке – Жебривский

Менее часа назад российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в районе Авдеевки. Об этом сообщил губернатор Донецкой области Павел Жебривский.

"Три дня невероятных усилий президента Украины и наших международных партнеров. Ремонтные бригады уже вышли на место разрыва линии электропередачи. Со стороны оккупированных территорий также вышла бригада электромонтеров", – пояснил губернатор.

После проведения детальных обследований будет определен масштаб повреждений и объемы восстановительных работ.

Напомним, Авдеевка осталась полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигала 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду. Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.