Россия в очередной раз гарантировала прекращение огня возле Авдеевки, – Жебривский

Сегодня, 01:53

Ремонтные бригады в сопровождении служащих ГСЧС утром выйдут на место прорыва ЛЭП

Обострение ситуации на Донбассе. Фото: AFP
Обострение ситуации на Донбассе. Фото: AFP

Российская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон в очередной раз предоставила гарантии прекращения огня в районе Авдеевки на 5 февраля, сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Получили от российской стороны в СЦКК очередную письменную гарантию прекращения огня назавтра возле Авдеевки. Ремонтные бригады в сопровождении служащих ГСЧС утром выйдут на место прорыва ЛЭП", – написал П.Жебривский на своей странице в Фейсбук в субботу, 4 февраля, вечером.

Как сообщалось, 4 февраля боевики обстреляли украинских электриков, которые восстанавливали линии электропередач для Авдеевки.

Ранее Жебривский рассказал о жестоком обстреле Широкино и Сартаны.
жебривский, ГСЧС, авдеевка, линии электропередач
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"Сегодня"

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