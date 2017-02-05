Россия в очередной раз гарантировала прекращение огня возле Авдеевки, – Жебривский

Ремонтные бригады в сопровождении служащих ГСЧС утром выйдут на место прорыва ЛЭП

Российская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон в очередной раз предоставила гарантии прекращения огня в районе Авдеевки на 5 февраля, сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Получили от российской стороны в СЦКК очередную письменную гарантию прекращения огня назавтра возле Авдеевки. Ремонтные бригады в сопровождении служащих ГСЧС утром выйдут на место прорыва ЛЭП", – написал П.Жебривский на своей странице в Фейсбук в субботу, 4 февраля, вечером.

Как сообщалось, 4 февраля боевики обстреляли украинских электриков, которые восстанавливали линии электропередач для Авдеевки.

Ранее Жебривский рассказал о жестоком обстреле Широкино и Сартаны.