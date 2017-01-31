Российская сторона в СЦКК блокирует ремонт теплоснабжения в Авдеевке

Все службы находятся на низком старте в ожидании разрешения СЦКК

Генералы в РФ в Совместном центре по контролю и координации блокируют начало восстановительных работ в Авдеевке. Об этом сообщил заместитель главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Евгений Вилинский на своей странице в Facebook, передает телеканал "112 Украина".

Он также сообщил, что в Авдеевке циркуляция теплоносителей в системе на данный момент обеспечивается.

"Поставщики газа могут обеспечить поставку природного газа на достаточное для проведение ремонтных работ время", – подчеркнул Вилинский.

"Если коротко резюмировать, все службы находятся на низком старте в ожидании разрешения #СЦКК. Нужно мощное давление на его российскую часть", – написал он.

Совместный центр по контролю и координации огня на Донбассе – группа по контролю соблюдения минских соглашений, в которую входят военные представители украинской и российской сторон.

"Жизнь, тепло, водо- и электроснабжение более двадцати тысяч жителей Авдеевки прямо сейчас находятся в руках российских органов власти. А если быть точнее, представителей Российской Федерации в составе Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и перемирия на линии соприкосновения", – написал народный депутат Украины Мустафа Найем на своей странице в Facebook.

По словам Найема, представители российской стороны в СЦКК утверждают, что у них "нет полномочий и возможности повлиять" на главарей террористов "ДНР", чтобы те прекратили огонь и можно было начать восстановительные работы.

Напомним, в понедельник, 30 января, Авдеевка из-за обстрела осталась без воды, электричества и тепла. Президент Петр Порошенко прервал визит в Германию из-за обстрелов. Президент также поручил созвать экстренное заседание Трехсторонней контактной группы.

Как сообщал пресс-центр 72-ой бригады, которая держит оборону в районе Авдеевки, в боях погибли четверо бойцов: капитан Андрей Кизило, сержант Владимир Бальченко, солдат Дмитрий Оверченко, сержант Владимир Крижанский. Еще девять человек были ранены.

Всего за минувшие сутки, по данным Минобороны, в зоне АТО погибли пятеро бойцов АТО, еще о двух смертях сообщалось сегодня утром. По состоянию на 18:00 пресс-центр штаба АТО сообщил о гибели трех бойцов, 17 человек сегодня получили ранения, трое – травмы.

Как отметил сегодня министр обороны Степан Полторак, украинские бойцы действуют четко и умело, что дало им возможность захватить опорный пункт противника.

Боевики же в результате атак пытаются уцепиться за авдеевскую промзону и "блокадную" дорогу для сдерживания захвата Донецка с севера. Так считает журналист Юрий Бутусов.