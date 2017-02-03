Российская сторона в СЦКК согласилась на прекращение огня

Сегодня, 09:54

Жебривский рассказал о гарантиях, по которым с до 18.00  ремонтники смогут работать с оборванными ЛЭП у Авдеевки

Павел Жебривский. Фото: Facebook
Павел Жебривский. Фото: Facebook

Представители России в Совместом центре по контролю и координации (СЦКК) предоставили письменные гарантии прекращения огня со стороны боевиков в районе облыва линии электропередачи (ЛЭП) близ Авдеевки. Об этом рассскал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Российская сторона в СЦКК предоставила письменные гарантии прекращения огня с 7:00 до 18:00 в районе порыва ЛЭП у Авдеевки", – написал Жебривский.

По его словам, бригада электромонтажников в сопровождении саперов готовится к выезду на восстановление ЛЭП. "Со стороны временно оккупированной территории также выезжает бригада электромонтажников", – добавил глава ДонОВГА.

Напомним, спасатели информируют, что вчера вечером был обстрелян район СОШ №2 и стадион "Химик", где развернут пункт жизнеобеспечения.

"Под обстрел попал автомобиль ГУ ГосЧС в Донецкой обл., в результате чего начальник 15-ДПРЗ г. Авдеевка подполковник службы гражданской защиты Тритейкин Д. А. получил осколочное ранение в живот, находится в реанимационном отделении военного госпиталя в г. Покровск, водитель аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГосЧС в Донецкой области Горбань С. В. – погиб", – отмечают в ГСЧС.
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