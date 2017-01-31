Российские "головож*пы": Стрелков назвал виноватых в низкой боеспособности боевиков

Сегодня, 06:19

Экс-главарь боевиков сравнил их боеспособность с немецкими "стационарными дивизиями" образца весны 1944 года

Игорь Гиркин (Стрелков). Фото: rusvesna.su
Игорь Гиркин (Стрелков). Фото: rusvesna.su

Бывший главарь боевиков так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) назвал российских военных "головожопами", а их боеспособность – низкой. Об этом свидетельствует запись на его странице в соцсети ВКонтакте, – пишет "Обозреватель".

"Однако трудами многочисленных чиновных головожопов – гражданских и военных (поголовно российских), вместо двух боеспособных корпусов в ЛДНР имеется черт знает что. По боеспособности и боевым качествам сравнимое, пожалуй, лишь с немецкими "стационарными дивизиями" образца весны 1944 года на Атлантическом побережье Франции (разгромленным и истребленным союзниками практически сразу и даже быстрее, чем они сами предполагали). Боеспособность – низкая, мобильность – никакая, боевой дух – паршивый и даже укомплектованность – сильно отличающаяся от штатной. Полноценно наступать (тем более – против столь же убогого, но гораздо более многочисленного противника) "корпуса" не способны. Если кто-то без прямой поддержки соединений ВС РФ погонит их в масштабное наступление – они будут не просто разбиты, а разгромлены. Причины такого печального состояния дел я уже неоднократно указывал. Но речь сейчас не о них, а о том, как можно было бы срочно исправить ситуацию до хотя бы приемлемого уровня", – написал он.

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Ранее Стрелков жестко высмеял президента РФ Владимира Путина и российскую армию.
Стрелков, гиркин, ДНР

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