Российские командиры не могут справиться с пьянством боевиков

На оккупированных территориях Доецкой области командование в лице офицеров ВС РФ требует установить безоговорочный "сухой закон" в подразделениях в первой линии. По информации военного эксперта Дмитрия Тымчука, от командиров "частей и подразделений" требуется применять самые жесткие меры к нарушителям запрета на употребление спиртного, вплоть до "предания суду военного трибунала".

"Также в распоряжении указывается на множественные случаи, когда боевики в состоянии алкогольного опьянения самовольно меняли боевые позиции или оставляли их, несанкционированно и беспричинно открывали огонь, "вскрывая места расположения огневых средств", теряли оружие и боеприпасы", – рассказал эксперт.

Впрочем, отметил он, данный запрет вызвал недовольство в рядах боевиков, требующих выдачу спиртного перед боестолкновениями, а также для рейдовых групп, оперирующих в первой линии.