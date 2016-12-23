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Российские командиры не могут справиться с пьянством боевиков http://www.segodnya.ua/img/article/7825/15_main.1482502685.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/15_tn.1482502685.jpg Донбасс На оккупированных территориях процветает алкобеспредел

Российские командиры не могут справиться с пьянством боевиков

Вчера, 16:15

На оккупированных территориях процветает алкобеспредел

Боевики спиваются. Фото: AFP
Боевики спиваются. Фото: AFP

На оккупированных территориях Доецкой области командование в лице офицеров ВС РФ требует установить безоговорочный "сухой закон" в подразделениях в первой линии. По информации военного эксперта Дмитрия Тымчука, от командиров "частей и подразделений" требуется применять самые жесткие меры к нарушителям запрета на употребление спиртного, вплоть до "предания суду военного трибунала".

"Также в распоряжении указывается на множественные случаи, когда боевики в состоянии алкогольного опьянения самовольно меняли боевые позиции или оставляли их, несанкционированно и беспричинно открывали огонь, "вскрывая места расположения огневых средств", теряли оружие и боеприпасы", – рассказал эксперт.

Впрочем, отметил он, данный запрет вызвал недовольство в рядах боевиков, требующих выдачу спиртного перед боестолкновениями, а также для рейдовых групп, оперирующих в первой линии.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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