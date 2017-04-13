Российские военные на Донбассе спиваются и становятся наркоманами – разведка

На оккупированных территориях Донбасса начала работу комиссия по предотвращению роста правонарушений российскими военнослужащими. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, к преступлениям приводит употребление спиртных напитков и наркотических веществ.

"В состав комиссии дополнительно включена группа медицинских специалистов для проведения углубленной проверки всего командного состава и выявления среди российских офицеров алко- и наркозависимых. По состоянию на 13 апреля по результатам проверки уже отстранены от исполнения служебных обязанностей нескольких российских офицеров", – пояснили в ведомстве.

Напомним, под Мариуполем двое добровольцев убили мирного жителя.