Российские военные на Донбассе спиваются и становятся наркоманами – разведка

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В рядах противника продолжает ухудшаться морально-психологическа ситуация

В рядах противника ухудшается обстановка. Фото: AFP
В рядах противника ухудшается обстановка. Фото: AFP

На оккупированных территориях Донбасса начала работу комиссия по предотвращению роста правонарушений российскими военнослужащими. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, к преступлениям приводит употребление спиртных напитков и наркотических веществ.

"В состав комиссии дополнительно включена группа медицинских специалистов для проведения углубленной проверки всего командного состава и выявления среди российских офицеров алко- и наркозависимых. По состоянию на 13 апреля по результатам проверки уже отстранены от исполнения служебных обязанностей нескольких российских офицеров", – пояснили в ведомстве.

Напомним, под Мариуполем двое добровольцев убили мирного жителя.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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