Российские военные стреляют по передовым позициям боевиков – разведка

В районе Авдеевской промзоны и Саханки артиллерия российско-гибридных войск накрыла свои передовые позиции, есть убитые и раненые

Обстановка в зоне проведения спецоперации на Донбассе по-прежнему напряженная, незаконные вооруженные формирования применяют РСЗО и танки и в то же время стреляют по своим позициям, что приводит к потерям среди боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины на своей странице в Facebook.

"Продолжается применение российско-оккупационными войсками танков, реактивных систем залпового огня, 122- и 152-мм артиллерийских систем с огневых позиций, расположенных вблизи объектов гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении ГУР.

Согласно сообщению уркаинской разведки, в районе промзоны Авдеевки артиллерийские части российско-гибридного подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1-го Армейского корпуса ВС РФ обстреляли позиции передовых подразделений своего полка, ранены семь военнослужащих.

Как ранее сообщала разведка, командование данным подразделением из-за занчительных потерь в рядах боевиков приняли на себя кадровые офицеры России.

Кроме того, разведка сообщает, что в районе Саханки минометные подразделения 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1-го Армейского корпуса ВС РФ осуществили обстрел собственных передовых позиций, в результате чего убиты двое и ранены более десяти военнослужащих.

"На Авдеевское направление прибыла съемочная группа российского телеканала Life.ru в сопровождении группы специального назначения ВС РФ с целью съемки провокационных сюжетов для обвинения сил АТО в обстрелах гражданских объектов", – говорится в сообщении раведки.

Разведка также сообщает, что 1 февраля командование 1-го Армейского корпуса ВС РФ приняло решение о развертывании в больницах и госпиталях дополнительных койко-мест "в связи с ростом количества убитых и раненых военнослужащих".