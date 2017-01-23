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Российские войска постепенно отходят с Донбасса на территорию РФ – Кива http://www.segodnya.ua/img/article/7906/98_main.1485134195.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/98_tn.1485134195.jpg Донбасс Советник главы МВД допускает, что Россия ослабляет свой контроль за этими территориями

Российские войска постепенно отходят с Донбасса на территорию РФ – Кива

Сегодня, 03:45

Советник главы МВД допускает, что Россия ослабляет свой контроль за этими территориями

Илья Кива, фото uapress.info
Илья Кива, фото uapress.info

Российские войска постепенно отходят с Донбасса на территорию РФ. Об этом сообщил советник главы МВД Илья Кива, передает телеканал "112 Украина".

"Сейчас Россия отводит частично свои войска. Она начала и это движение есть. Но за последнее время она так хорошо построила логистику, что при начале наступления ВСУ, или если будет политическая или отдельная воля, они точно так же нарастят свое присутствие. Но тенденция сегодняшняя, ее ощущают, и это разведка отчетливо сегодня говорит, то, что сейчас российские войска постепенно отходят на территорию России. И в этом так же есть определенные признаки того, что Россия ослабляет свой контроль за этими территориями", – сказал Кива. 

Напомним, министерство обороны Украины допускает проведение новой волны мобилизации в случае открытой агрессии против Украины. 
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