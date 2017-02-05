Российский эксперт заметил признаки ухода РФ из Донбасса

Сегодня, 09:16

По словам эксперта, у России сейчас нет ресурсов для нового витка противостояния

Политолог Дмитрий Орешкин. Фото: Гордон
Политолог Дмитрий Орешкин. Фото: Гордон

Судя по реакции президента РФ Владимира Путина на военное обострение на востоке Украины, Кремль стремится постепенно выйти из Донбасса, считает российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Я не думаю, что эскалация на Донбассе напрямую связана с желанием Владимира Путина поднять ставки. Если он хочет эскалации, то посылает войска, как было в случае с Дебальцевым в 2015 году. Мне кажется, российский президент не хочет снова туда влезать – ровно наоборот, он хочет оттуда вылезти" – заявил эксперт.

По его словам, у России сейчас нет ресурсов для нового витка противостояния.

Орешкин отметил, что пропагандисты в России готовят общество к тому, что Путин не будет вмешиваться, потому что "не поддается на провокации", а обострение в Украине называют желанием Киева втянуть Россию в войну.

"Заметьте, что чуткие кремлевские подпевалы вроде Алексея Пушкова рассказывают наперебой, что это Украина ведет агрессивные боевые действия, а мудрый и дальновидный Владимир Путин не хочет втягиваться в конфликт. Так они маскируют его слабость. Донбасс уже два года как не нужен России, а так называемые "ДНР" и "ЛНР" борются за ее внимание с помощью эскалации", – рассказал эксперт.

"Во всяком случае, основания для того, чтобы говорить о том, что Путин сливает Донбасс, достаточно очевидны", – подытожил Орешкин.

Напомним, украинские эксперты считают, начало боевых действий на Донбассе инспирировано Россией для торга с новой администрацией США.
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Источник:

Крым.Реалии

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