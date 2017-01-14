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Российское командование запретило своим военным выезжать из Донбасса – разведка http://www.segodnya.ua/img/article/7882/84_main.1484423309.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/84_tn.1484423309.jpg Донбасс Введен запрет на выезд военнослужащих 1 и 2 АК ВС РФ с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Россию

Российское командование запретило своим военным выезжать из Донбасса – разведка

Сегодня, 21:48

Введен запрет на выезд военнослужащих 1 и 2 АК ВС РФ с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Россию

Боевикам запретили покидать Донбасс. Фото: AFP
Боевикам запретили покидать Донбасс. Фото: AFP

Российское командование на Донбассе запретило военнослужащим 1 и 2 АК ВС РФ покидать оккупированные территории и выезжать в Россию. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины в Facebook, – передает УНН.

Как отметили в пресс-службе разведки, российское оккупационное командование продолжает мероприятия по снижению уровня неукомплектованности личным составом и предупреждению случаев дезертирства в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ПО (Ростов- на-Дону) ВС РФ.

"Введен запрет на выезд военнослужащих 1 и 2 АК ВС РФ с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Россию", – говорится в сообщении.

Напомним, по данным разведки, в так называемой "7-й бригаде" противника пятеро боевиков получили тяжелые травмы во время разгрузки боеприпасов, еще 10 самовольно покинули место службы.
Донецк, Минобороны, разведка, рф, командование, оккупированные территории

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