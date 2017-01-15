Рождественская миссия УПЦ поздравила бойцов на Донбассе (видео)

Капелланы УПЦ также поздравили людей преклонного возраста в доме престарелых и воспитанников детского дома в городе Бахмут

Капелланы Украинской Православной Церкви и воспитанники Киевской академии и семинарии поддержали украинских военных и поздравили с рождественскими праздниками 10 военных подразделений и 10 блокпостов в зоне боевых действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ, встреча автобуса с Рождественской миссией состоялась в Киево-Печерской лавре.

По словам главы сектора опеки воинов-интернационалистов и участников боевых действий при Синодальном военном отделе УПЦ протоиерея Вячеслава Яковенко, капелланов встретили в дружественной атмосфере, при этом с некоторыми уже были знакомы по предыдущим поездкам.

"Мы везли солдатам и сладкие подарки, и различную гуманитарную помощь, инструменты для ремонта техники, продукты. Семинаристы исполняли колядки. В Авдеевке я встретил тех военных, которых в прошлый раз посещал в городе Счастье. Помню, тогда мы привезли солдатам сладости, которым те были невероятно рады. Не успели разгрузить машину, смотрю, ребята уже открывают коробки с конфетами. Этот случай мне запал в сердце, поэтому мы очень много сладостей везли в этот раз", – поделился протоиерей Вячеслав Яковенко.

По словам студентов Киевских духовных школ, благодаря этой поездке они получили опыт пастырской работы в полевых условиях, и нашли новых друзей.

"Больше всего запомнились улыбки тех солдат, которые слушали наши колядки. Мы везли радость туда, мы ее везем и оттуда. Надеюсь, будем общаться, ведь там находятся наши сверстники. Они нам рассказывали о своих невестах, просили молиться", – говорит ученик 3-го класса КДАиС Александр Гайда.

По словам заместителя главы военного отдела УПЦ архимандрита Луки (Винарчука), священники УПЦ со всей страны постоянно посещают своих земляков – украинских воинов в зоне боевых действий.

Кроме того, капелланы УПЦ посетили блокпосты, подразделения и отряды в Славянске, Краматорске, Бахмуте, Авдеевке, Курахово, Марьинке, Красногорске и Днепре.

Также поздравили людей преклонного возраста в доме престарелых и воспитанников детского дома в городе Бахмут.

Мероприятия состоялись исключительно на территории, контролируемой войсками Украины.